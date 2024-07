TRIPTYKON mit neuem Album 2025

Das Warten auf das von vielen Fans heiß ersehnte vierte Album von TRIPTYKON hat nun anscheinend langsam ein Ende.

Die Band erklärt auf ihrer Facebook-Seite:

"Nach einer längeren Periode hektischer Inaktivität an der Aufnahmefront wird sich die deutsch-schweizerische Avantgarde-Extrem-Metal-Band Triptykon im Jahr 2024 zusammenfinden, um sich auf die Fertigstellung und Aufnahme von Material für das lang erwartete vierte Album der Band zu konzentrieren.

Das Album soll 2025 über den langjährigen Partner Century Media Records/Sony Music Entertainment veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck unterzeichneten Triptykon (über ihr eigenes Label Prowling Death Records) am 1. Juni 2024 einen neuen, erheblich erweiterten Lizenzvertrag mit CMR/SME. Es ist wahrscheinlich, dass dem Album eine EP oder Bühnenausschnitte der neuen Musik von Triptykon vorausgehen werden.

Sobald die Songwriting- und Arrangement-Sessions in Zürich, Schweiz, zur Zufriedenheit der Band abgeschlossen sind, wird Triptykon in die eigenen Studios von Gitarrist V. Santura in Bayern, Deutschland, umziehen, um die Aufnahme- und Mix-Sessions durchzuführen. Das Album wird wieder von V. Santura und Tom Gabriel Warrior produziert.

In Anbetracht der Tatsache, dass Triptykon als direkter Nachfolger von Celtic Frost gegründet wurde, haben diese Sessions auch einen symbolischen Unterton, denn sie finden genau 40 Jahre nach dem Beginn der Arbeiten an Celtic Frosts Debütalbum "Morbid Tales" statt."