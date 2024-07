AMETHYST zündet die Glut

Bock auf geilen, ehrlichen Heavy Metal irgendwo in der Schnittmenge von MAIDEN, THIN LIZZY und ANGEL WITCH? Here it is. AMETHYST aus der Schweiz hat bereits einen Song namens 'Embers On The Loose' rausgehauen. Am 27. September folgt dann via Remorse Records die erste Langrille "Throw Down The Gauntlet". Also ich hab tierisch Lust auf das Teil. Der ein oder andere hat die Jungs vielleicht auch schon auf dem letztjährigen KIT Rising III live bestaunen dürfen.

Embers On The Loose:

https://www.youtube.com/watch?v=smsSSye0Myc

