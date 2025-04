TRICK OR TREAT tanzt mit dem tanzenden Clown

Am 25. April 2025 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Ghosted" von TRICK OR TREAT. Musik, inspiriert von bekannten Horrorfilmen und Videospielen.



Wie sieht es mit eurer Angst vor Horror-Clowns aus? Macht euch bereit, denn der TRICK OR TREAT-Clown scheint so beschäftigt zu sein, dass er einen Assistenten braucht! 'In Dance With The Dancing Clown' lernt der Lehrling des mörderischen Clowns vom Meister, wie man nicht nur unsere Kinder erschreckt: Ein groteskes und urkomisches theatralisches Power-Metal-Stück, bei dem man nicht weiß, ob man lachen oder schreien soll!



Dance With The Dancing Clown







https://www.youtube.com/watch?v=RIDW7v6WZ0c

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: trick or treat ghosted dance with the dancing clown