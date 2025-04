M'ERA LUNA Newcomer Wettbewerb

Für den Newcomer Wettbewerb des M'ERA LUNA stehen jetzt die 5 Finalistinnen und Finalisten fest. Hier könnt ihr euch ein Bild der Künstler und Künstlerinnen machen und für euren Favoriten abstimmen.

In die Endauswahl haben es THE ORIGINAL SIN, SKUPPIN, VICTORJA, DEAR FIEND und BEYOND BORDER geschafft.

Dem Gewinner winkt ein Platz im Line-Up der Jubiläumsausgabe des Festivals, welches am 9. und 10. August in Hildesheim stattfindet