THE HELLACOPTERS bringt den Rock'n'Roll nach Deutschland

Wie man ein starkes Comeback hinlegt, haben die schwedischen Rocker THE HELLACOPTERS mit den beiden letzten Alben "Eyes Of Oblivion" und "Overdriver" eindrucksvoll gezeigt. Doch nicht nur im Studio feuert die Band um Fronter Nicke Andersson wieder auf allen Zylindern, auch auf der Bühne schafft es das Quartett, die gleiche Rock'n'Roll-Magie zu beschwören, die Konzerte der Schweden schon vor der zwischenzeitlichen Auflösung so unfassbar unterhaltsam gemacht hat.

Da trifft es sich natürlich gut, dass THE HELLACOPTERS in dieser Monat auch vier Tourstops in Deutschland einlegen:

14.04.2025 Köln, Carlswerk Victoria

15.04.2025 München, Muffathalle

16.04.2025 Frankfurt, Batschkapp

17.04.2025 Hamburg, Docks