TREMONTI: Tour + Album in den Startlöchern

Morgen erscheint mit "The End Will Show Us How" endlich das neue Album von TREMONTI, der Nebenspielwiese von ALTER BRIDGE- und CREED-Gitarrero Mark Tremonti, wo der US-Amerikaner in den letzten Jahren absolut großartige Alben veröffentlicht hat. Natürlich wird der Silberling auch entsprechend mit einer Tour vorgestellt, wobei Europa und vor allem Deutschland das Glück hat, als erstes in den Genuss des neuen Materials zu kommen. Die Konzertreise startet nämlich bereits am 14. Januar in Hamburg und macht insgesamt fünfmal hierzulande und siebenmal im deutschsprachigen Raum Halt:

14.01.2025 – DE – Hamburg, Gruenspan

20.01.2025 – DE – Berlin, Columbia Theater

25.01.2025 – CH – Zürich, Komplex

28.01.2025 – AT – Wien, Szene

30.01.2025 – DE – München, Technikum

31.01.2025 – DE – Frankfurt, ZOOM Frankfurt

01.02.2025 – DE – Köln, Die Kantine

Hier auch nochmal die aktuelle Single zur Einstimmung: