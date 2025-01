KILMARA reist zur Sonne - Neues Album Ende Januar

Die in Barcelona beheimatete Band KILMARA kündigt für Ende Januar die Veröffentlichung ihres vierten Albums "Journey To The Sun" auf CD und über Streaming sowie als limitierte Vinyl-Edition via ROAR an. Produziert wurde die Scheibe von Carles Salse und Seeb Levermann, letzterer arbeitete auch schon für ORDEN OGAN und ANGUS MCSIX. Konzeptionell spielt das Album in den Arcade-Spielhallen der Achtziger-Jahre, wo zwischen Pong, Donkey Kong und Asteroids erste Lieben, unzerbrechliche Freundschaften, Rivalitäten, Niederlagen und Siegesfeiern stattfanden.

Trackliste:

01. Point of No Return

02. Journey To The Sun

03. Alliance Of The Free

04. Chances

05. Liberticide

06. Wildfire

07. An Even Whole

08. Power of the Mind

09. Take Me Back

10. Journey To The Sun (8 Bit Version)

Vorab gibt es mit 'Chances' schonmal eine erste Hörprobe

KILMARA: Chances

https://www.youtube.com/watch?v=94c_UBDjq5E

Album-Artwork: Didac Plà

Quelle: Kilmara Redakteur: Michael Vogt Tags: kilmara journey to the sun