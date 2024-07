TORUS mit neuer Single

Bevor das selbstbetitelte Debüt am 13. September über MNRK erscheint, präsentieren uns die Musiker von TORUS in Form von 'When It Comes' einen weiteren Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01. Avalanche

02. Into The Clear

03. When It Comes

04. All On Me

05. The Overload

06. Downfall

07. Crash Wave

08. This Feeling

09. Undercover

10. Gone

11. Back To Life