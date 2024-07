Neuer Track von SVARTELDER

Die norwegischen Black Metaller von SVARTELDER haben einen neuen Track aus ihrem kommenden Album "Trenches" am Start.

The Forgiving Isolation

Nach fünf Jahren präsentiert SVARTELDER ihr drittes Studioalbum, welches am 2. August erscheint.

Vorbestellungen unter https://soulsellerrecords.bandcamp.com

Tracklist:

1. Psychotic Symphony

2. I Give The Stranger A Sign

3. Touch This Norwegian Finger

4. The Forgiving Isolation

5. As All Ends...

6. ...with Death

7. In The Trenches

Line-up:

Doedsadmiral - Vocals

Tjalve - Bass & Guitars

Spektre - Drums