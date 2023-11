TORBA: Debütalbum steht in den Startlöchern

TORBA ist das neue Projekt des THE SOFT MOON-Bassisten Luigi Pianezzola. Die gleichnamige Debüt-EP erscheint am 10.11.2023 in digitaler Form via Awal.



Der Song 'Papers' liefert auch gleich einen ersten Eindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Time

2. Repeat

3. Papers

4. Slow

5. Popa

6. Torba

7. Black Hole

8. Galera

