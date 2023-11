DUST BOLT präsentiert neues Video

Die bayrischen Metaller DUST BOLT geben heute einen ersten Einblick in das neue Album "Sound & Fury", welches am 23. Februar 2024 über AFM Records erscheint. Heute präsentiert die Band den Track 'Burning Pieces' mittels Video.



Frontmann Lenny B. kommentiert die neue Single: "Wir platzen vor Aufregung,euch unsere brandneue Single 'Burning Pieces' präsentieren zu können. Dieser Song ist ein Statement: Dust Bolt ist zurück und bereit, mit unserer Musik ein Feuer zu entfachen und es mit den ganz großen auf zu nehmen. Es ist ein explosiver Mix aus purer Energie und Leidenschaft, verbindet unsere Thrash Metal Wurzeln mit melodiösen Hardrock Elementen und wir hoffen, dass die Fans genauso begeistert sein werden wie wir.“





"Sound & Fury" Tracklist:



01. Leave Nothing Behind



02. I Witness



03. I am the One



04. New Flame



05. Burning Pieces



06. Sound and Fury



07. Love & Reality



08. Bluedeep



09. Disco Nnection



10. You Make Me Feel (Nothing)



11. Feel the Storm



12. Little Stone







DUST BOLT Sound & Fury Tour 2024





22.02.2024 (DE) München - Strom

23.02.2024 (DE) Köln - Helios 37

24.02.2024 (DE) Frankfurt - Nachtleben

25.02.2024 (DE) Erfurt - From Hell

27.02.2024 (DE) Berlin - Cassiopeia

28.02.2024 (DE) Hamburg - Bahnhof Pauli

29.02.2024 (DE) Hannover - Lux

01.03.2024 (DE) Bochum - Rockpalast

02.03.2024 (DE) CHAM - L.A.