THUNDEROR rockt keltisch
06.10.2025 | 23:12
Heute wurde der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Cape Breton Home' des kanadischen Rocktrios THUNDEROR veröffentlicht, mit der sich die Band im Celtic Rock bewegt.
https://www.youtube.com/watch?v=DfmVtc8HU1k
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- thunderor cape breton home
