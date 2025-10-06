THUNDEROR rockt keltisch

Heute wurde der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Cape Breton Home' des kanadischen Rocktrios THUNDEROR veröffentlicht, mit der sich die Band im Celtic Rock bewegt.







https://www.youtube.com/watch?v=DfmVtc8HU1k

