EISBRECHER lädt zum Adventssingen ins Kaminwerk

Alles andere als besinnlich wird es im Dezember - Samstag bereits ausverkauft  für die Freitagsshow gibt es noch Resttickets!

Das Kaminwerk Memmingen wird am 19. und 20. Dezember erneut zur Bühne für ein außergewöhnliches vorweihnachtliches Spektakel. Seit Jahren ist das Adventssingen ein fest verankerter Termin im EISBRECHER-Kalender und längst Kult bei den Fans. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Von stimmungsvollen Mitsingmomenten bis hin zu den harten, markanten Hits der Band entfaltet sich ein Kontrastprogramm, das Weihnachtsstimmung auf unverwechselbare Eisbrecher-Art zum Klingen bringt. Mit dabei ist dieses Jahr die Nürnberger NDH-Gruppe SCHATTENMANN.

Wegen der hohen Nachfrage gibt es auch in diesem Jahr wieder zwei Konzertabende. Schon jetzt ist der Run auf die Tickets groß  die Show am Samstagabend ist bereits jetzt restlos ausverkauft, für Freitag ist noch ein Restkontingent verfügbar  Interessierte sollten also besser schnell sein. Tickets gibt es unter www.eislandshop.de