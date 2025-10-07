AEONS ABYSS zum Dritten
Das australische Quintett AEONS ABYSS wird am 24.10.2025 sein drittes Studioalbum "Resurrection" veröffentlichen. Fans des Melodic Thrash/Death Metal können sich auf sieben neue Songs der Truppe aus Melbourne freuen.
"Resurrection" Trackliste:
01. Resurrection
02. Besieged
03. Hand to Hand
04. Stand to Death
05. Guerrilla Urchins
06. Decimate Them!
07. Aborted Rising
- Quelle:
- AEONS ABYSS Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- aeons abyss resurrection
