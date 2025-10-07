DEVOID OF THOUGHT taucht mit zweitem Album ein
Kommentieren
Die vier italienischen Death-Metaller DEVOID OF THOUGHT haben für den 24.10.2025 ihr zweites Studioalbum, mit dem verheißungsvollen Titel "Necrotic Surface Discarded", angekündigt. Nach dem Debüt "Outer World Graves" (2021) wird der zweite Langspieler zeigen, ob der Sound aus dem Herzen Busto Arsizios anknüpfen kann.
"Necrotic Surface Discarded" Trackliste:
01. Necrotic Surface Discarded
02. Hepatoscopy
03. Sidereal Breath
04. Four Cerulean Ways
05. Necronaut
06. Tomb Marauders Horde
07. Stargrave
08. Effigies of a Distant Planet
- Quelle:
- DEVOID OF THOUGHT Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- devoid of thought necrotic surface discarded
0 Kommentare