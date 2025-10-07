Letzte akustische Messe von CATHEDRAL (UK)

Der Begriff "zurück aus dem Grab" bekommt mit der Veröffentlichung dieser (lange verloren geglaubten) epischen Aufnahme der viel vermissten britischen Doom Metal-Größe CATHEDRAL eine ganz neue Bedeutung.

"Societys Pact With Satan" war die letzte Aufnahme, die die Band 2012 gemacht hat. Sie wurde am Ende der Sessions für ihr Abschiedsalbum "The Last Spire" aus dem Jahr 2013 aufgenommen. Aus irgendeinem Grund wurde der 30-minütige Track damals jedoch nicht abgemischt und geriet somit bis vor kurzem bei allen Beteiligten in Vergessenheit. Als Produzent Jaime Gomez Arellano ihn beim Durchsehen seiner alten Studioaufnahmen wiederentdeckte, informierte er die Band begeistert, dass er einen längst verloren geglaubten Schatz gefunden habe. Nachdem sie ihn angehört hatten, waren die Bandmitglieder überzeugt, dass er kommerziell veröffentlicht werden sollte. Hier ist er also: die letzte Predigt von Cathedral, und was für ein Abschied! Es ist ein unapologetisches, kompromissloses Werk voller makabrer Beobachtungen, musikalischer Exzentrik, brutaler Riffs und allgemeiner geheimnisvoller Selbstverliebtheit. Es gab und gibt wirklich keine andere Band wie CATHEDRAL. Fragt einfach Tony Iommi!

Zu erstehen gibt es das gute Stück hier!

Societys Pact With Satan

https://www.youtube.com/watch?v=i-mhfmPRNdk