MAYHEM, MARDUK und IMMOLATION auf Tour 2026
Kommentieren
Unter dem Tourmotto "Death Over Europe" hat Doomstar Booking ein verdammt brutales und geiles Package zusammengeschnürt. MAYHEM, MARDUK und IMMOLATION an einem Abend auf einer Bühne. Das dürfte für sich sprechen, denke ich.
Hier die Termine im Überblick:
05-02-2026 · NL · Groningen · Spot
06-02-2026 · NL · Utrecht · TivoliVredenburg
07-02-2026 · DE · Herford · KulturWerk Herford
08-02-2026 · BE · Liège · OM
10-02-2026 · UK · London · Electric Ballroom
11-02-2026 · FR · Paris · Elysée Montmartre
12-02-2026 · FR · Toulouse · Le Bikini
14-02-2026 · PT · Lisbon · LAV Lisboa Ao Vivo
15-02-2026 · ES · Madrid · La Riviera
17-02-2026 · IT · Milano · Alcatraz
18-02-2026 · CH · Solothurn · Kulturfabrik Kofmehl
19-02-2026 · AT · Vienna · Simm City
20-02-2026 · DE · Regensburg · Airport Eventhall
21-02-2026 · CZ · Prague · PAVILON C
22-02-2026 · DE · Berlin · Huxleys Neue Welt
24-02-2026 · PL · Gdansk · B90
25-02-2026 · LV · Riga · Spelet
26-02-2026 · FI · Helsinki · Kulttuuritalo
28-02-2026 · SE · Gothenburg · Eriksbergshallen
- Quelle:
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- mayhem marduk immolation death over europe doomstar booking
0 Kommentare