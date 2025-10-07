NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Europatour für 2026 angekündigt
Für den Sommer des kommenden Jahres hat NICK CAVE & THE BAD SEEDS eine neue Tour quer durch Europa angekündigt. Der Großteil der Konzerte sind Festival-Gigs oder Open-Air-Shows.
Die kompletten Tourdaten sind auf der Band-Homepage zu finden.
Für Deutschland stehen folgende Termine fest:
16.06.2026 Lingen - Open Air an der EmslandArena
30.06.2026 Berlin - Waldbühne
02.08.2026 Dresden - Filmnächte am Elbufer
23.08.2026 München - Königsplatz
25.08.2026 Bonn - Kunst!Rasen
Tickets gibt es ab Mittwoch, den 8. Oktober 2025 ab 10:00 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Freitag, den 10. Oktober ab 10:00 Uhr sind die Tickets ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 /Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.
