THE CURE: 2 Konzerte für Deutschland bestätigt

Im Sommer nächsten Jahres geht es auch für THE CURE wieder auf Tour. Die Band hat für Europa einige Konzerte auf ihrer Homepage angekündigt.



Hierzulande ist Robert Smith und seine Crew am 10.07. und 11.07.2026 in Berlin (Wuhlheide) zu erleben.



Als Support sind THE TWILIGHT SAD und JUST MUSTARD bestätigt.



Der Pre-Sale startet am 13.10.2025 ab 10:00 Uhr.

