Kollaboration zwischen BELL WITCH und AERIAL RUN

Auf "Stygian Bough Volume II" belebt die Zusammenarbeit zwischen BELL WITCH (Dylan Desmond, Jesse Shreibman) und AERIAL RUIN (Erik Moggridge) ihre körperlose Präsenz, die beiden Kooperationsprojekten ähnelt und gleichzeitig eine eigene Einheit bildet.

Im Laufe einer Stunde heben sich vier Musikstücke vom Repertoire beider Bands ab und erschließen neues Terrain, während sie gleichzeitig mit der ursprünglichen Begegnung verbunden bleiben. Im Laufe des Albums entfaltet sich eine zyklische Welt, in der verschiedene Perspektiven darauf untersucht werden, wie unterschiedliche Formen der Verehrung sich gegenseitig stärken, verdrängen, zerstören und nähren.

Das Ergebnis sind vier beeindruckende Songs, die von Mystik, Legenden und der Untersuchung der Verbindungsfäden durchdrungen sind, die die Kultur, Mythologie und Bräuche aller menschlichen Gesellschaften im Laufe der Zeit auf einzigartige, lokalisierte Weise prägen und beeinflussen.

"Stygian Bough: Volume II" Tracklist:

1. Waves Became The Sky

2. King Of The Wood

3. From Dominion

4. The Told And The Leadened

Album artwork by Denis Forkas.

Tourdaten 2026:

January 26, 2026 - Warsaw, PL - Voodoo

January 27, 2026 - Wroclaw, PL - Łącznik

January 28, 2026 - Brno, CZ - Kabinet Muz

January 29, 2026 - Vienna, AT - Arena

January 30, 2026 - Munich, DE - Feierwerk

January 31, 2026 - Dresden, DE - Club Pushkin

February 1, 2026 - Munster, DE - Sputnikhalle

February 3, 2026 - Paris, FR - Backstage By The Mill

February 5, 2026 - London, UK - The Dome

February 6, 2026 - Newcastle, UK - Cluny

February 7, 2026 - Glasgow, UK - Stereo

February 8, 2026 - Sheffield, UK - Corporation

February 9, 2026 - Manchester, UK - Rebellion

February 10, 2026 - Birmingham, UK - Hare & Hounds

February 12, 2026 - Brussels, BE - Magasin 4

February 13, 2026 - Nijmegen, NL - Doornroosje

February 14, 2026 - Hannover, DE - Cafe Glocksee