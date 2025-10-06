COPPELIUS: Auf Wiedersehen, Comte Caspar!

COPPELIUS gibt bekannt, dass Comte Caspar die Band verlassen hat:



"Auf Wiedersehen und alles Gute, Comte Caspar!

Nach 225 Jahren gemeinsamer Musik, zahllosen Bühnenmomenten, Schweiß, Leidenschaft und Fantasie trennen sich nun die Wege der Kapelle Coppelius und Comte Caspar.



Comte Caspar war seit den frühesten Tagen ein prägender Teil der Kapelle  musikalisch, künstlerisch und menschlich. Seine Kompositionen, Ideen und seine unverwechselbare Art haben die Welt von Coppelius entscheidend mitgeformt und geprägt.



Mit großem Respekt und ehrlicher Dankbarkeit blicken die Herren auf diese lange gemeinsame Zeit zurück und wünschen Comte Caspar für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute, Kraft, Inspiration und Erfolg.



Coppelius hilft  und Comte Caspar hat dabei stets geholfen. Geben Sie ihm in den Kommentaren noch einmal alles, was Sie haben: gute Wünsche, Erinnerungen und Worte der Wertschätzung."

Photo Credit: Hanne Hämmer