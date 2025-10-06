EVOKEN mit zweitem Vorab-Track
Nach sieben Jahren Funkstille kehren die US-amerikanischen Funeral Doom Deather EVOKEN mit Album Numero sieben auf die Bildfläche zurück. Via Profound Lore Records veröffentlicht die Band aus New Jersey am 17. Oktober ihr neues Machwerk, welches auf den Titel "Mendacium" hört.
Vor kurzem wurde mit 'None' nun ein schön düsterer Videoclip zum Kopfschütteln in Zeitlupe online gestellt.
None
https://www.youtube.com/watch?v=VOKNgZC9wFU
- Quelle:
- Profound Lore Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- evoken none mendacium profound lore records
