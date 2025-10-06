RUSH wieder live auf Tour!

Ich musste doch wirklich kurz einen Blick in den Kalender werfen, ob wir in der Zeitmaschine zwischenzeitlich nicht doch irgendwie und unbemerkt Richtung 1. April abgebogen sind, aber es stimmt tatsächlich!

Die kanadische Prog-Band RUSH hat über ihren Youtube-Kanal die Bombe platzen lassen und in lockerem Plauderton verkündet, dass die Band im nächsten Jahr wieder live unterwegs sein wird (wenn auch zunächst nur in Amerika). Den HEILIGEN Platz an der Schiessbude übernimmt dabei die deutsche Schlagzeugerin und Komponistin Anika Nilles.

Geddy and Alex Send a Message to Rush Fans

https://www.youtube.com/watch?v=koiX_Wspatw

Ich würde vorschlagen, wir lassen die Meldung zunächst einfach alle erst einmal ein wenig sacken...

Quelle: Youtube Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: rush live geddy lee alex lifeson anika nilles