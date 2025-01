THROWN kommt auf große Headliner Tour

Im Herbst letzten Jahres konnte man die Schweden von THROWN bereits im Paket mit WHILE SHE SLEEPS, MALEVOLENCE und RESOLVE sehen, jetzt kommen sie auf ihrer ersten großen Headliner Tour zurück in unsere Gefilde. Mit im Gepäck haben sie ihr Debütalbum "Excessive Guilt" und unterstützt wird THROWN von CRYSTAL LAKE, UNITY TX und GRAPHIC NATURE.

Wer also noch nicht genug von der aufstrebenden Band bekommen hat, oder sehen will, warum die Mischung aus Hardcore-Punk und Metalcore bei vielen Konzertbesuchern ein verschwitztes Lächeln aufs Gesicht zaubert, wird in folgenden Städten glücklich:

15.04 - Berlin, Hole44

16.04 - Hamburg, Gruenspan

17.04 - Köln, Essigfabrik

19.04 - Leipzig, Conne Island

29.04 - Frankfurt, Das Bett

30.04 - Stuttgart, Im Wizemann

01.05 - Aarau, Kiff

02.05 - Wien, Flex

03.05 - München, Technikum

Tickets für alle Termine gibt es hier.