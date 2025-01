MOTIONLESS IN WHITE zusammen mit FIT FOR A KING und BRAND OF SACRIFICE auf Tour

Wenn man Metalcore nimmt, dazu eine gute Portion Gothic-Emo-Stimmung gibt und noch eine Prise Industrial-Metal hinzufügt, erhält man MOTIONLESS IN WHITE. Dass die Musik nicht nur vom Band sondern auch live für richtig gute Stimmung sorgt, hat die Truppe um Sänger Chris Motionless bereits letztes Jahr auf den europäischen Festivalbühnen gezeigt.

Zum Jahresbeginn kommen MOTIONLESS IN WHITE zusammen mit FIT FOR A KING und BRAND OF SACRIFICE nochmal auf Headliner-Tour zu uns. In folgenden Städten könnt ihr live dabei sein, auch wenn mancherorts die Tickets bereits sehr knapp sind:

23.01. - Hamburg

24.01. - Berlin

28.01. - Wien

31.01. - München

01.02. - Zürich

10.02. - Stuttgart

11.02. - Wiesbaden

15.02. - Köln

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, der direkte Weg über die Homepage der Band funktioniert leider nicht.

Quelle: Instagram Motionless In White Redakteur: Chris Schantzen Tags: motionless in white miw fit for a king brand of sacrifice