THRONEHAMMER auf kleiner Tour unterwegs
Kommentieren
Die englisch-deutsche Doom-Formation THRONEHAMMER hat sich eine kleine, gemütliche Tour durch ein paar nette Städtchen gebaut. Vielleicht ist ja was bei euch in der Nähe.
Hier sind die Termine:
17.09.2025 Braunschweig (D) - B58
18.09.2025 Kopenhagen (DK) - Stengade
19.09.2025 Herford (D) - Kulturwerk
20.09.2025 Villingen-Schwenningen (D) - Black Forest Festival im Klosterhof
- Quelle:
- Sound Of Liberation
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- thronehammer sound of liberation
0 Kommentare