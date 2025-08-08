THRONEHAMMER auf kleiner Tour unterwegs

Die englisch-deutsche Doom-Formation THRONEHAMMER hat sich eine kleine, gemütliche Tour durch ein paar nette Städtchen gebaut. Vielleicht ist ja was bei euch in der Nähe.

Hier sind die Termine:

17.09.2025 Braunschweig (D) - B58

18.09.2025 Kopenhagen (DK) - Stengade

19.09.2025 Herford (D) - Kulturwerk

20.09.2025 Villingen-Schwenningen (D) - Black Forest Festival im Klosterhof