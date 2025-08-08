Neue Klänge von THE LUNAR EFFECT

Klassischen Rock durch einen psychedelischen Dunst ziehen und ihn blutend in der Gegenwart zurücklassen  das bisher ambitionierteste Werk "Fortune's Always Hiding" von THE LUNAR EFFECT erscheint am 24. Oktober über Svart Records.

Die neue Single 'Feed The Hand' ist ab heute erhältlich.

Feed The Hand

https://www.youtube.com/watch?v=MdZGUEpFsFw