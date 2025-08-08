MYRATH veröffentlicht Best-Of-Album
Am 22. August 2025 erscheitn via earMUSIC das Best-Of-Album "Reflections" von MYRATH. Es wird Songs aus den Alben "Legacy", "Tales Of The Sands", "Shehili" und "Karma" enthalten. Als besonderes Highlight enthält das Album außerdem eine bislang unveröffentlichte Live-Version des Songs "Madness (Live in Carthage)".
Die Band hat jetzt die erste Single 'Believer' veröffentlicht, als B-Seite erscheint gleichzeitig eine unveröffentlichte Karaoke-Version des Tracks.
"Reflections" Trackliste:
01. Believer
02. Merciless Times
03. Beyond The Stars
04. Born To Survive
05. Get Your Freedom Back
06. Nobody Lives
07. Into The Light
08. Dance
09. Endure The Silence
10. Candles Cry
11. Duat
12. Wide Shut
13. Tales Of The Sands
14. Madness (Live)
Believer
https://www.youtube.com/watch?v=ETqDVxmCTgA
