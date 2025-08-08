MYRATH veröffentlicht Best-Of-Album

Am 22. August 2025 erscheitn via earMUSIC das Best-Of-Album "Reflections" von MYRATH. Es wird Songs aus den Alben "Legacy", "Tales Of The Sands", "Shehili" und "Karma" enthalten. Als besonderes Highlight enthält das Album außerdem eine bislang unveröffentlichte Live-Version des Songs "Madness (Live in Carthage)".



Die Band hat jetzt die erste Single 'Believer' veröffentlicht, als B-Seite erscheint gleichzeitig eine unveröffentlichte Karaoke-Version des Tracks.



"Reflections" Trackliste:



01. Believer

02. Merciless Times

03. Beyond The Stars

04. Born To Survive

05. Get Your Freedom Back

06. Nobody Lives

07. Into The Light

08. Dance

09. Endure The Silence

10. Candles Cry

11. Duat

12. Wide Shut

13. Tales Of The Sands

14. Madness (Live)



Believer







https://www.youtube.com/watch?v=ETqDVxmCTgA



Quelle: Kai Manke, networking Media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: myrath reflections believer