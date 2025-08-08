Autorisierte Biografie über Chuck Schuldiner von DEATH

DEATH-Maniacs aufgepasst!

Decibel Books präsentiert stolz "Born Human: The Life And Music Of Death's Chuck Schuldiner", die vollständig autorisierte Biografie des legendären Frontmanns von DEATH, die einen ausgewogenen und beispiellosen Einblick in sein Leben und seine Karriere bietet. "Born Human" enthält exklusive Interviews, Beiträge, ein atemberaubendes neues Cover von Ed Repka und bisher unveröffentlichte, handverlesene Fotos von denen, die Chuck am besten kannten. Das Buch lässt die dramatische Geschichte des Mannes lebendig werden, der einen ikonischen Weg in der Metal-Musik eingeschlagen und damit den Grundstein für kommende Generationen gelegt hat.

Chuck Schuldiner, ein Visionär, dessen bahnbrechende Aufnahmen ihm den Titel "Godfather of Death Metal" einbrachten, ist eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte des Heavy Metal. Chuck verwandelte seine tragische Kindheit in brutale, technische, melodische und progressive Musik und machte seine Band DEATH in den 1980er- und 1990er-Jahren zu einer führenden Größe in der Metal-Underground-Szene. Seine kompromisslose Herangehensweise ging einher mit einer oft turbulenten Beziehung zu seinen Bandkollegen, der Musikindustrie und der Presse im Allgemeinen  Hindernisse, die er mit großem Aufwand zu überwinden versuchte. Als er endlich Frieden gefunden hatte, wurde Chuck 1999 mit einer unheilbaren Hirntumorerkrankung konfrontiert. Nach einem bemerkenswerten Kampf, der allen Widrigkeiten trotzte, erlag er der Krankheit im Jahr 2001.

Mit fast 500 Seiten (einschließlich eines 32-seitigen Farbbildteils) ist "Born Human" das offizielle Dokument des unvergleichlichen Vermächtnisses von Chuck Schuldiner. Bestellt es hier jetzt vor, bevor es im November 2025 erscheint.