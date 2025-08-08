OMNIUM GATHERUM mit neuem Song und Albumdetails

Nach der Single 'The Last Hero' und der damit verknüpften Ankündigung eines neuen Albums, haben die Finnen OMNIUM GATHERUM nun einen weiteren Song des für den 07.11.2025 angekündigten Langspielers "May the Bridges We Burn Light the Way" veröffentlicht. 'My Pain, ist der nächste Appetizer, des via Century Media angekündigten Werkes.







"May the Bridges We Burn Light the Way" Trackliste:





1.May The Bridges We Burn Light The Way

2.My Pain

3.The Last Hero

4.The Darkest City

5.Walking Ghost Phase

6.Ignite The Flame

7.Streets Of Rage

8.Barricades

9.Road Closed Ahead



My Pain (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=i5wDoaM_HDQ

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: omnium gatherum my pain may the bridges we burn light the way