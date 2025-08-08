GROANING RETCH mit Debütalbum
Die US-Amerikaner GROANING RETCH haben ihr Debütalbum "Cathemeral Bloodshed" veröffentlicht. Somit wird eine neue Deathmetal-Welle aus dem Herzen Massachusetts losgelassen. Acht Songs lässt sich das Quartett, um Frontmann Mike Jacques, Zeit zum Austoben.
"Cathemeral Bloodshed" Trackliste:
1. Groaning Retch
2. Succulent Slop
3. Meticulous Mutilation
4. Sloshed In Filth
5. Deliberate Deformity
6. Putrid Pulse
7. Constrict And Consume
8. Cathemeral Bloodshed
Quelle:
- GROANING RETCH Youtube
Redakteur:
- Norman Wernicke
Tags:
- groaning retch cathemeral bloodshed
