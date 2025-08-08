DOLL: So schnell wie ein Hai?
08.08.2025 | 22:20
Von der kanadischen Alternative-Rock-Gruppe DOLL ist der Videoclip zu 'Shark Bait' aus der aktuellen EP "Better Days Different Times" online.
https://www.youtube.com/watch?v=XWP4kLw7xlw
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- doll better days different times shark bait
