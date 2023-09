THE VINTAGE CARAVAN: Live-Video

Am 13. Oktober 2023 erscheint über Napalm Records das erste Live-Album von THE VINTAGE CARAVAN. Es trägt den Titel "The Monuments Tour (Live)" und mit 'Can't Get You Off My Mind' könnt ihr euch schon einmal darauf einstimmen.



Folgende Titel sind auf "The Monuments Tour" enthalten:



01-Whispers (Live)

02-Crystallized (Live)

03-Reflections (Live)

04-Innerverse (Live)

05-Forgotten (Live)

06-Can't Get You Off My Mind (Live)

07-Psychedelic Mushroom Man (Live)

08-Cocaine Sally (Live)

09-Hell (Live)

10-Babylon (Live)

11-On The Run (Live)

12-Expand Your Mind (Live)

13-Clarity (Live)



Can't Get You Off My Mind (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=KoQOudTIsNk



Ein bisschen auf Tour geht es auch:



THE MONUMENTS TOUR II:



21.10.23 BE – Antwerpen / Trix

23.10.23 CH – Aarau / Kiff

25.10.23 NL – Alkmaar / Victory podium

26.10.23 DE – Bremen / Tower Musikclub

27.10.23 HN – Zambrano / De Cacao Chocolates

28.10.23 NL – Drachten / Poppodium Iduna

29.10.23 DE – Hannover / Bei Chez Heinz

31.10.23 DE – Dresden / Club Puschkin

02.11.23 PL – Gdańsk / Drizzly Grizzly

03.11.23 PL – Warsaw / Klub Hydrozagadka

04.11.23 SK – Košice I / Collosseum club

05.11.23 HU – Budapest / Analog Music Hall

07.11.23 HR – Zagreb / Vintage Industrial Bar

08.11.23 AT – Wien / Arena Wien

09.11.23 DE – Augsburg / Kantine Augsburg

10.11.23 AT – Lustenau / Carini Saal

11.11.23 DE – Frankfurt / Nachtleben

13.11.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann

14.11.23 DE – Dortmund / FZW

15.11.23 FR – Strasbourg / La Laiterie Artefact

17.11.23 FR – Marseille / Le Molotov

18.11.23 FR – Vallet / Westill Fest

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the vintage caravan the monuments tour live cant get you off my mind tourdaten