THE TROOPS OF DOOM auf Tour im November
Und auch die brasilianische Death/Thrash Metal-Band THE TROOPS OF DOOM macht im November die Straßen hierzulande und anderswo unter dem Tourmotto "A Mass To The Grotesque, European Tour Part 2" unsicher.
Und zwar genau hier:
01.11.2025: DE - Bitterfeld, Festung
02.11.2025: DE - Oberhausen, Kulttempel
03.11.2025: DE - Frankfurt, Ponyhof
04.11.2025: DE - Hamburg, Hafenklang
05.11.2025: DE - Krefeld, Kulturfabrik
06.11.2025: CH - Aarburg, Musigburg
10.11.2025: BE - Deinze, Elpee
11.11.2025: LU - Luxembourg, MK Bar
18.11.2025: RS - Belgrade, Club Garaza
19.11.2025: HR - Zagreb, Hard Place
20.11.2025: IT - Turin, El Barrio
