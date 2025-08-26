HUMILIATION auf Tour im September
Kommentieren
Das in Malaysia ansässige Himmelfahrtskommando HUMILIATION kommt im September auf kleine Europa-Tour, um uns allen ihren blutdurchtränkten Death Metal um die Ohren zu hauen.
Und das sind die Termine:
04.09.2025: BE - Charleroi, MCApache
05.09.2025: DE - Bielefeld, Drum Hard
07.09.2025: DE - Essen, Don't Panic (Matinee)
08.09.2025: NL - Breda, Sound Dog
09.09.2025: DE - Köln, Vallhalla
10.09.2025: PL - Bydgoszcz, Over the under Pub
11.09.2025: PL - Warszawa, Klub Potok
14.09.2025: DE - Hamburg, Bambi Galore
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- humiliation death metal dark intrusion tour 2025 we live agency
0 Kommentare