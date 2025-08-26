POWERMETAL.de präsentiert: SMOULDER/DREAD SOVEREIGN "Dreadful Vengeance"-Tour 2025
Kommentieren
Und Tour-Package, die Dritte. Die kanadischen Epic-Heavy-Doomster von SMOULDER beehren uns zusammen mit der irischen Band DREAD SOVEREIGN als Support im winterlichen Dezember. Das Motto der Rundreise: "Dreadful Vengeance European Tour 2025"
Hier die Tourdten en detail:
11. Dez. Schweden, Göteborg, The Abyss
12. Dez. Dänemark, Kopenhagen, Rahuset
13. Dez. Deutschland, Hamburg, Bambi Galore
14. Dez. Deutschland, Oldenburg, MTS
16. Dez. Deutschland, Erfurt, Club From Hell
17. Dez. Deutschland, Stuttgart, Schwarzer Keiler
18. Dez. Österreich, Salzburg, Rockhouse
19. Dez. Deutschland, Freiburg, Artik
20. Dez. Belgien, Diest, Hell
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- smoulder dread sovereign dragon productions dreadful vengeance european tour 2025 präsentation
0 Kommentare