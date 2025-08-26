POWERMETAL.de präsentiert: SMOULDER/DREAD SOVEREIGN

Und Tour-Package, die Dritte. Die kanadischen Epic-Heavy-Doomster von SMOULDER beehren uns zusammen mit der irischen Band DREAD SOVEREIGN als Support im winterlichen Dezember. Das Motto der Rundreise: "Dreadful Vengeance European Tour 2025"

Hier die Tourdten en detail:

11. Dez. Schweden, Göteborg, The Abyss

12. Dez. Dänemark, Kopenhagen, Rahuset

13. Dez. Deutschland, Hamburg, Bambi Galore

14. Dez. Deutschland, Oldenburg, MTS

16. Dez. Deutschland, Erfurt, Club From Hell

17. Dez. Deutschland, Stuttgart, Schwarzer Keiler

18. Dez. Österreich, Salzburg, Rockhouse

19. Dez. Deutschland, Freiburg, Artik

20. Dez. Belgien, Diest, Hell