THE VINTAGE CARAVAN: Neuer Song und neues Album
Kommentieren
Die isländischen Psychedelic Hard Rocker THE VINTAGE CARAVAN veröffentlichen am 26. September ihr neues Album "Portals" via Napalm Records.
Einen ersten akustischen Appetizer hat die Band heute mit dem Song 'Crossroads' für uns bereit gestellt.
Crossroads
https://www.youtube.com/watch?v=7a5loP5tjp8&t=265s
"Portals" Album Tracklist:
01. Philosopher (ft. Mikael Åkerfeldt)
02. Portal I
03. Days Go By
04. Portal II
05. Here You Come Again
06. Current
07. Give And Take
08. Portal III
09. Crossroads
10. Alone
11. Portal IV
12. Freedom
13. Riot
14. Electrified
15. Portal V
16. My Aurora
17. This Road
Line-Up:
Stefán Ari Stefánsson - Drums, Percussion, Backing Vocals
Óskar Logi Águstsson - Gitarre, Gesang, Flöte
Alexander Örn Númason - Bass, Backing Vocals, Synthesizer, Farfisa
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- the vintage caravan crossroads portals napalm records
0 Kommentare