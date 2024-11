THE THIRD EYE OF THE SERPENT mit weiterer Demo

Alle guten Dinge sind drei. Getreu diesem Motto bringt THE THIRD EYE OF THE SERPENT nun das dritte Demo raus. Nach "Spires of Golden Dawn" und "Nur E Syah" kommt jetzt "Nembo Tenebris" via Crypt of Emotions auf den Markt. Knappe 13 Minuten sind es geworden und derzeit ist die Scheibe bei Bandcamp als Download verfügbar.

"Nembo Tenebris"

1. Nembo Tenebris

2. Spires of Golden Dawn (original Version)

3. Hypnosia Lunaris