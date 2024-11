D.A.D. Geburtstagstour 2024

D.A.D. feierten in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag.

Wer bei der großen Geburtstagssause in Koppenhagen nicht teilnehmen konnte, hat hier die Gelegenheit die vier sympathischen Dänen livehaftig zu erleben:

28.11. München - Backstage (Werk) (sold out)

29.11. Aschaffenburg - Colos-Saal (sold out)

01.12. Heidelberg - Halle 02

03.12. Oberhausen - Turbinenhalle

04.12. Nürnberg - Hirsch

05.12. Berlin - Columbiahalle

06.12. Hannover - Musikzentrum (sold out)

07.12. Hamburg - Docks (sold out)

Also dranhalten, einige der Shows sind bereits ausverkauft.