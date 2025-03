THE RASMUS und die Chaoten-Kreaturen

Nach 'Rest In Pieces' hat THE RASMUS via Better Noise Music & Playground Music einen weiteren neuen Song veröffentlicht: 'Creatures Of Chaos'.



THE RASMUS "WEIRDO TOUR" 2025, gemeinsam mit THE FUNERAL PORTRAIT.



11.11.25 (DE) Hamburg - Markthalle

12.11.25 (DE) Berlin - Metropol

16.11.25 (AT) Wien - Simm City

17.11.25 (DE) München - Technikum

20.11.25 (CH) Zürich - Komplex 457

11.11.25 (DE) Karlsruhe, DE - Substage

22.11.25 (DE) Saarbrücken, DE - Garage

23.11.25 (DE) Frankfurt, DE - Batschkapp

25.11.25 (DE) Köln - Live Music Hall



Creatures Of Chaos







https://www.youtube.com/watch?v=uY4vweIBFcY

