PAPA ROACH mit neuer/alter Single

PAPA ROACH hat eine brandneue Version ihres weltweiten Hits 'Even If It Kills Me (Reimagined)' über ihr eigenes Label New Noize Records/ADA veröffentlicht.



Es ist eine Neuinterpretation der aktuellen Single und präsentiert den Hit in neuem Licht, mit einem melodischen Arrangement und dem unverwechselbaren Gesang des vielseitigen Frontmanns Jacoby Shaddix.



Kommende Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz:



30.07.2025 - 02.08.2025 - (DE) Wacken, Wacken Open Air 2025

06.08.2025 - 10.08.2025 - (DE) Eschwege, Open Flair 2025

08.08.2025 - (DE) Rothenburg Ob Der Tauber, Taubertal-Festival 2025

09.08.2025 - (DE) Hamburg, Elbriot Festival 2025

12.08.2025 - (DE) Saarbrücken, Saarlandhalle

13.08.2025 - (AT) Sankt Pölten, FM4 Frequency 2025

14.08.2025 - (CH) Gampel-bratsch, Open Air Gampel 2025



Even If It Kills Me (Reimagined)







https://www.youtube.com/watch?v=jLpaTY3s1So

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: papa roach even if it kills me reimagined