Die letzte Stunde der Gefallenen

Das Metalist Magazine und mehrere überwiegend israelische Bands haben die EP "The Final Hour" aufgenommen, um den Soldaten und Metalfan Jonathan Savitsky und seine Kameraden zu ehren, die bei einer Geiselbefreiung im Zusammenhang mit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 im Alter von 21 Jahren gefallen sind. Dies ist die Trackliste:



1. Guardians of Light - STORMBOUND - 4:30

2. Angel Warrior - SHIRAN - 4:05

3. Metal Band - D'ARC MOTHER Feat. YADIN MOYAL - 2:33

4. Jonathan Lion Heart - YAGON - 6:04

5. Golden Ratio - IN LABYRINTH - 4:55







https://www.youtube.com/watch?v=NFHwtqTXF40&list=PLny6Z-J8kywXwXxGLT4KdJEfAVwx2WXJq&index=2

