Neuigkeiten von ONSLAUGHT

Am 23. Mai 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music von ONSLAUGHT das Doppelalbum "Origins Of Aggression". 40 Jahre "Power From Hell", über vier Jahrzehnte Bandhistorie - ONSLAUGHT feiert gleichzeitig ihren Ursprung und ihr legendäres Debütalbum, das 1985 erschien.



Der erste Teil bietet dabei zehn neu eingespielte Tracks aus ONSLAUGHTs Anfangstagen (1982-1989), während der zweite Abschnitt diverse Coverversionen von Songs einiger Punk- und Metal-Bands - von den DEAD KENNEDYS, THE EXPLOITED und DISCHARGE bis zu JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH und vielen mehr - umfasst, die den Sound der Truppe entscheidend mitgeprägt haben.



Ebenfalls auf Teil 2 zu finden ist ONSLAUGHTs Interpretation von MOTÖRHEADs 'Iron Fist', die die erste Single des kommenden Werks darstellt.



Gründungsmitglied Nige Rockett (Gitarre) erinnert sich:



"Welcher wahre Metalhead liebt MOTÖRHEAD denn nicht? Auch wir sind keine Ausnahme. Ich war einst selbst ein Anfänger an der Gitarre, doch Lemmy, Phil und Eddie änderten unseren Kurs als Band endgültig von unseren Hardcore-Punk-Wurzeln hin zum Metal. Damals lernte ich das gesamte "Live At Hammersmith"-Album, einschließlich der Soli, was mein Spiel und mein Wissen in Sachen Gitarre entscheidend weiterbrachte. Es war ein richtiger Lernprozess für ONSLAUGHT, weshalb wir immer wieder beim Proben oder auch live MOTÖRHEAD-Songs jammen. Übrigens: Der Grund, weshalb wir ausgerechnet 'Iron Fist' gecovert haben, ist allerdings nicht nur, dass er einer ihrer härtesten und aggressivsten Tracks ist. 1987 hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam mit MOTÖRHEAD, die zu jener Zeit "Orgasmatron" vorstellten, durch Europa zu touren. Wir kamen gerade in der Züricher Konzerthalle an, wo für uns der erste Stopp war, als MOTÖRHEAD gerade ihren Soundcheck begannen. Lemmy betrat die Bretter, tippte vier Mal mit dem Fuß und die Jungs stürzten sich in 'Iron Fist'... WAS ZUR HÖLLE WAR DAS?! DAS HAT UNS ALLE AUS DEN SOCKEN GEHAUEN! Etwas Derartiges hatte ich noch nie zuvor erlebt, weshalb jener Moment für immer ein Teil unserer Geschichte, die er für immer verändert hat, sein wird."



"Origins Of Aggression" - Trackliste:



Disc 1:



01. Thermonuclear Devastation Of The Planet Earth

02. Black Horse Of Famine

03. Angels Of Death

04. Power From Hell

05. Metal Forces

06. Let There Be Death

07. Fight With The Beast

08. Thrash Till The Death

09. In Search Of Sanity

10. Shellshock



Disc 2:



01. Iron Fist [by MOTÖRHEAD]

02. Holiday In Cambodia [by DEAD KENNEDYS]

03. A Look At Tomorrow [by DISCHARGE]

04. U.K. 82 [by THE EXPLOITED]

05. Freewheel Burning [by JUDAS PRIEST]

06. Wardance [by KILLING JOKE]

07. Give Me Fire [by GBH]

08. State Violence State Control [by DISCHARGE]

09. Holidays In The Sun [by SEX PISTOLS]

10. Emotional Blackmail [by UK SUBS]

11. War Pigs [by BLACK SABBATH]

12. Drunk With Power [by DISCHARGE]



Iron Fist







https://www.youtube.com/watch?v=TChq5mvr6CU



ONSLAUGHT gibt es auch live, gemeinsam mit CRYPTOSIS, hier die Deutschland- und Österreich-Daten:



29.05.2025 DE Oldenburg - MTS Records

30.05.2025 DE Wittstock - Metal Power Open Air *

31.05.2025 DE Essen - Turock

06.06.2025 AT Vienna - Escape Metalcorner

07.06.2025 DE Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air *

08.06.2025 AT Salzburg - Rockhouse

10.06.2025 DE Stuttgart - Schwarzer Keiler

11.06.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

12.06.2025 DE Leipzig - Hellraiser

14.06.2025 DE Selb - Rockclub Nordbayern



* ohne CRYPTOSIS



