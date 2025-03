POWERMETAL.de präsentiert: MetalBoot 2025

POWERMETAL.de freut sich, in diesem Jahr das MetalBoot zu präsentieren!



Ahoi, ihr Landratten! Die Veranstalter des u.a. DepecheBoot und 90erBoot werden 2025 ein neues Baby an den Start bringen und hier kommen wir ins Spiel: Das MetalBoot sticht in See - oder besser gesagt: rauscht über den Main.



Auf zwei Floors wird es am 26. Juni wie folgt zugehen:



Floor1: Heavy Metal/Power Metal/Thrash Metal/Hard Rock/Glam Rock

DJ Doom (Steinbruch Theater & New Evil Music)

DJ Holger (ABANDONED, ROXXCALIBUR, )



Floor2: Nu Metal/Alternative Classix/Death Metal

DJ Unrockbar (Strange Works exFinal Destination Club)

DJ MD75 (MegaMetalMannheim / Helter Skelter)



Das Boarding beginnt - meist pünktlich ggn 19:00h

Das Schiff verlässt pünktlich um 19:45h die Anlegestelle!



Abfahrt und Ankunft ist Eiserner Steg (Mainkai), 60311 Frankfurt am Main

Anlegestelle der Primus Line

Route: Den Main hoch und wieder runter! Manchmal auch umgekehrt!



Bereits 50% der Tickets sind vergriffen, weitere Infos erhaltet ihr hier.



