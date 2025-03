CALIBAN zeigt neues Video

Aus dem für den 25.04.2025 angekündigten Album "Back From Hell", welches via Century Media Records veröffentlicht wird, haben die Jungs aus NRW jetzt ein Video bei Youtube, zur letzten Singleauskopplung, online gestellt.

'Dear Suffering, feat. Joe Bad (FIT FOR AN AUTOPSY)' erschien bereits am 19.03.2025 auf den Streamingdiensten.







"Back From Hell" Trackliste:





01-Resurgence (Intro)

02-Guilt Trip, feat. MENTAL CRUELTY

03-I Was A Happy Kid Once

04-Back From Hell, feat. THE BROWNING

05-Insomnia

06-Dear Suffering, feat. Joe Bad (FIT FOR AN AUTOPSY)

07-Alte Seele

08-Overdrive

09-Infection

10-Glass Cage

11-Solace In Suffer

12-Till Death Do Us Part

13-Echoes







Dear Suffering (feat. Joe Bad Of Fit For An Autopsy) (OFFICIAL VIDEO)





https://www.youtube.com/watch?v=7kUs0jeY4j8

Quelle: Century Media Youtube Redakteur: Norman Wernicke Tags: caliban back from hell dear suffering