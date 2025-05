THE OSSUARY enthüllt schwarzen Altar

Die italienischen Heavy/Doom-Metaller THE OSSUARY veröffentlichen am 23.05.2025 über Supreme Chaos Records ihr viertes Studioalbum "Requiem For The Sun". Nach 'Far From The Tree' und 'Wishing Well' folgt auf youtube heute um 18 Uhr mit 'Altar In Black' die dritte und finale Single-Auskopplung vor Album-Release am Freitag.

Altar In Black

https://www.youtube.com/watch?v=GLAMnVQJvEw