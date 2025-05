Neuigkeiten von BLACK MAJESTY

Am 20. Juni 2025 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Oceans Of Black" von BLACK MAJESTY. Nach 'Dragon Lord' gibt es heute mit 'Set Stone On Fire' die nächste Auskopplung.



"Oceans Of Black" Trackliste:



01-Dragon Lord

02-Set Stone On Fire

03-Hold On

04-Raven

05-Lucifer

06-Oceans Of Black

07-Only The Devil

08-Hell Racer

09-Got A Hold On You

10-Here We Go

11-Astral Voyager

12-Ghost In The Darkness



Set Stone On Fire







https://www.youtube.com/watch?v=5GQEnRZhBxc



Dragon Lord







https://www.youtube.com/watch?v=WXCRtDYl1GA

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: black majesty oceans of black set stone on fire dragon lord