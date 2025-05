DESERTFEST BERLIN geht an den Start

Nur noch wenige Tage bis zum Ausbruch des Desertfest Berlin!

Mit mehr als 30 bestätigten Bands, wie DINOSAUR JR, die schwedischen Rock-Pioniere von THE HELLACOPTERS, die Prog- und Psych-Rock-Meister von ELDER, die New Orleans-Sludge-Legenden EYEHATEGOD, MY SLEEPING KARMA, die US-Doom-Metaller PALLBEARER, die norwegischen Tundra-Rock-Frontmänner SLOMOSA, DOZER, TEMPLE FANG, LOWRIDER, BELZEBONG, die Fantasy-Doom-Metal-Krieger CASTLE RAT, HIPPIE DEATH CULT und viele weitere herausragende Live-Acts der Stoner-, Rock-, Doom-, Sludge-, Psych- und Metal-Szene. 2025 wird das kultige Festival zweifelsohne sein bisher vielseitigstes Line-Up präsentieren!

Nun sind auch die Spielzeiten online, wie ihr hier nachlesen könnt.

Das Desertfest Berlin findet vom 23. - 25. Mai 2025 in der Columbiahalle und Columbia Theater statt. Last-Minute Tickets, limitierte Sleep Over-Möglichkeiten (für nur 15€/Nacht!) & viele weitere Infos findet ihr hier.

