ALESTORM mit neuem Video

Am 20. Juni 2025 erscheint über Napalm Records das achte Studioalbum von ALESTORM: "The Thunderfist Chronicles". Heute schlagen die Piraten mit einem neuen Video zu: 'Killed To Death By Piracy'.



Christopher Bowes über 'Killed To Death By Piracy':

"Danke, dass ihr unseren neuen Song hört – wir hoffen, er gefällt euch! Mehrere Schwanenarten, wie der Zwergschwan (Bewick's Swan) und der Singschwan (Whooper Swan), sind durch Lebensraumverlust, Klimawandel, Stromleitungen und Bleivergiftung durch Angelgewichte ernsthaft bedroht. Diese Tiere sind beeindruckend und spielen eine wichtige Rolle in Feuchtgebiets-Ökosystemen. Bitte denkt darüber nach, Schutzprojekte wie die der Wildfowl & Wetlands Trust zu unterstützen."



Killed To Death By Piracy







https://www.youtube.com/watch?v=VzFaEuA9FVI

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alestorm the thunderfist chronicles killed to death by piracy