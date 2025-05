EDEN'S APPLE gibt Debüt

Aus dem sonnigen Portugal gibt es neuen Melodic Death Metal, denn EDEN'S APPLE hat das Debütalbum "Primordial Roots" veröffentlicht. Die Scheibe ist sowohl mit dem Track 'Viper's Dance' bei YouTube, als auch vollständig bei allen gängigen Streamingplattformen (z.B. Spotify) vertreten.





"Primordial Roots" Trackliste:





01-Ethereal

02-Tír Na Nóg

03-Phantom Steed

04-Eden's Heart I

05-Eden's Heart II

06-Viper's Dance

07-Echoes Of Excalibur

08-IV

09-Legacy Of The Stars

10-Wrath Of The Gods

11-Eternal Cycle



Viper's Dance (OFFICIAL LYRIC VIDEO)



https://www.youtube.com/watch?v=VLAmAoWaa6U

Quelle: EDEN'S APPLE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: edens apple primordial roots vipers dance